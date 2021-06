Consuelo Duval amenazó con golpear a Laisha Wilkins por decir que era lesbiana

Mosaico

Consuelo Duval aseguró que Laisha Wilkins inventó que la comediante era lesbiana, por lo que la encaró y amenazó con golpearla.

Consuelo Duval mencionó que en una ocasión se enteró que Laisha Wilkins dijo que ella era lesbiana y amenazó con golpearla.

Tanto Consuelo Duval como Sherlyn hablaron sobre las malas experiencias que tuvieron cuando Laisha Wilkins participó en ´Netas Divinas´.

Laisha Wilkins difundió el rumor de que Consuelo Duval era lesbiana, acusan

En un video que se publicó en el canal de Youtube de Luis María Zetina, se reunieron las conductoras de ´Netas Divinas´ a hablar sobre sus experiencias en el programa.

Consuelo Duval quien también participó como conductora, platicó de la experiencia amarga que vivió con Laisha Wilkins, quien fue una conductora invitada.

La comediante sin querer mencionar el nombre de la actriz villana de las telenovelas, dijo que Adal Ramones le cuestionó "¿Oye, tú conoces a Laisha?".

Consuelo Duval comentó que el conductor de ´Otro Rollo´ le dijo que Laisha Wilkins, andaba diciendo que la comediante era lesbiana.

"Que raro, le hubieras dicho que soy bien puta, o sea, por qué no me defendiste".

CONSUELO DUVAL, CONDUCTORA.

Dijo que en un principio no se enojó mucho, pero que posteriormente le comenzaron a dar cuerda.

"Yo dije a esa señora yo ni la conozco, imagínate que un día les digan a mis hijos, tu mamá es lesbiana, dije qué raro...".

CONSUELO DUVAL, CONDUCTORA.

Explicó que un día Laisha Wilkins estaba en diseño de imagen y que le llamaron para avisarle.

Consuelo Duval mencionó que cuando llegó al sitio en donde Laisha Wilkins se enfrentó a ella y le dijo:

"Hola, mucho gusto ¿Me conoces? No, no me conoces. Nada más te quiero decir que no soy lesbiana, al menos que me hayas visto en la cama con tu mamá".

CONSUELO DUVAL, CONDUCTORA.

Consuelo Duval, aseguró que amenazó a Laisha Wilkins y le dijo que si el comentario llegaba a gente que era quería iba a golpearla.

"Si este comentario estúpido le llega a la gente que quiero, te parto tu madre".

CONSUELO DUVAL, CONDUCTORA.

Sherlyn también se peleó con Laisha Wilkins

Sherlyn González fue quien incluyó en el tema a cierta conductora que se enojó con ella, sin embargo, no mencionó su nombre.

SHERLYN (AGENCIA MÉXICO)

La identidad de la conductora se supo cuando Consuelo Duval dijo, que Laisha Wilkins era con quien habían tenido diferencias.

Sherlyn mencionó que el conflicto con Laisha Wilkins comenzó cuando participó en ´Netas Divinas´ y no dejaba hablar a una invitada que tenía una enfermedad.

"Y la invitada hablaba de su enfermedad y esta... -Pero yo también, pero yo tres veces, pero yo más".

SHERLYN GONZÁLEZ, ACTRIZ.

Asimismo, dijo que le molestó un comentario que le hizo a Sherlyn directamente.

"¡Ah! Pero para las posturas (sexuales) Sherlyn sabe o una cosa así...".

SHERLYN GONZÁLEZ, ACTRIZ.

Por lo que Sherlyn aseguró que ella le dijo que no se confundiera y se defendió.

"Si no te llevas no haces comentarios pesados".

SHERLYN GONZÁLEZ, ACTRIZ.

Finalmente, Sherlyn dijo que Laisha Wilkins se fue del foro muy enojada y que la bloqueó de todas las redes.

Las conductoras afirmaron que a nadie le caía bien Laisha Wilkins.

Por su parte, Consuelo Duval, aseguró que Laisha Wilkins que quedó impactada cuando la enfrentó y la amenazó con golpearla por difundir el rumor.