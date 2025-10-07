Mensaje enigmático de Susana Zabaleta desata rumores de crisis con Ricardo Pérez

MONCLOVA, COAHUILA – La relación entre la actriz y cantante Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez vuelve a ser tema de conversación. Un video publicado por Zabaleta en su cuenta de Instagram, grabado en su natal Monclova, ha desatado fuertes rumores de ruptura tras un misterioso mensaje cargado de reflexión sobre el fin de las relaciones.

En la grabación, la intérprete se mostró visiblemente emotiva al declarar: "No me gusta que se termine nada, menos lo que cuesta tanto trabajo construir como las relaciones". Esta frase fue interpretada por sus seguidores como una señal de que la pareja podría estar atravesando una crisis amorosa, a pesar de que han defendido su relación de múltiples ataques y controversias mediáticas.

Una relación marcada por la polémica

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, que generó interés desde sus inicios debido a la marcada diferencia de edad, ha estado constantemente bajo el escrutinio público. La pareja ha tenido que enfrentar diversos ataques mediáticos, incluyendo rumores de infidelidad por parte de Ricardo con su expareja, Samii Herrera, versión que ambos desmintieron.

Más recientemente, la relación fue blanco de críticas después de que un periodista afirmara que Ricardo Pérez intentó conquistar a Galilea Montijo antes de iniciar su noviazgo con Zabaleta, lo que reavivó la polémica en torno a su relación. A pesar de los constantes ataques y la presión de la prensa del corazón, Zabaleta siempre ha defendido públicamente a su pareja, destacando que su unión se basa en el respeto mutuo.

El enigma de la Monclova

El hecho de que el enigmático mensaje fuera grabado en Monclova, Coahuila, el lugar de origen de Zabaleta, solo ha servido para alimentar las especulaciones sobre la gravedad de la situación. Los fanáticos se preguntan si la distancia ha sido un factor o si se trata de un problema más profundo.

El mensaje de Susana Zabaleta ha puesto el foco en la fragilidad de las relaciones bajo el constante asedio mediático. Los seguidores de la pareja se mantienen a la expectativa de una declaración oficial que confirme o desmienta el rumor de ruptura.