Durante cada festividad, siempre hay elementos representativos de las mismas que se vuelven "tradiciones" como ver "El Extraño Mundo de Jack" en Halloween o "Coco" el Día de Muertos, y, de esta manera, escuchar "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey es casi una obligación en Navidad.

Aunque la cantante no ha sido muy activa en el mundo de música durante los últimos años, debido a que su última producción fue "Caution", lanzado en 2018; año con año la intérprete "inaugura" la época navideña.

"All I Want for Christmas Is You", salió en 1994, sin embargo, la canción no pierde vigencia y desde hace más de 28 años se escucha en todos lados y con las plataformas digitales de música, sus ventas se han incrementado, pero... ¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada Navidad sólo por esta canción?

La canción, que lleva tres años consecutivos posicionándose en el número uno del Billboard Hot 100, incrementa la fortuna de Carey 3 millones de dólares al año, es decir más de 59 millones 155 mil pesos mexicanos al año.

Un estudio realizado por The Economist, señala que la canción que fue escrita aproximadamente en 15 minutos y liberada al mundo hace casi 28 años, le ha dado a Mariah más de 60 millones de dólares desde su salida hasta 2016.

Y, en 2021, se presume que recaudó otros 12.5 millones de dólares, lo que elevaría sus ganancias por esta sola canción a más de 72 millones de dólares, solo por ese tema.

De acuerdo a Celebrity Net Worth, la cantante tiene una fortuna de 320 millones de dólares, convirtiéndola en una de los músicos femeninos más exitosos de la historia.

Sus canciones generan hasta 600 millones de dólares al año en regalías, además, por sus apariciones en shows como American Idol, ha ganado 18 millones.

El inicio de la voz detrás de "All I Want for Christmas Is You"

Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1969 y, a los 17 se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de ser cantante.

Su canción debut salió tres años después, "Vision Of Love", convirtiéndose pronto en un ´hit´ y Carey ganó dos Grammy Awards, como Mejor nueva artista y mejor vocalista pop, en la categoría femenina.

No fue hasta 1994, cuando salió su álbum navideño, que no ha perdido vigencia desde hace ya más de 20 años.