Acusan al cantante D4vd de homicidio; enfrenta cargos graves en Estados Unidos

El cantante D4vd fue acusado formalmente por autoridades estadounidenses por su presunta responsabilidad en la muerte de una adolescente, en un caso que se remonta a septiembre de 2025.

De acuerdo con reportes oficiales, el artista —cuyo nombre legal es David Anthony Burke— fue detenido el 16 de abril de 2026, luego de varios meses de investigación relacionados con el hallazgo de restos humanos dentro de un vehículo registrado a su nombre.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

El descubrimiento ocurrió cuando un automóvil fue remolcado a un depósito municipal tras permanecer estacionado durante varios días en la vía pública en Los Ángeles. Trabajadores del lugar alertaron a las autoridades debido a olores provenientes del interior, lo que llevó al hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde 2024 en Lake Elsinore, California.

Acciones de la autoridad

Tras el avance de las indagatorias, la Fiscalía presentó cargos en contra del cantante por presunto asesinato en primer grado, además de otros delitos graves. Hasta el momento, no se han hecho públicos los elementos de prueba que derivaron en su arresto.

El artista permanece bajo custodia sin derecho a fianza, mientras continúa el proceso legal en su contra. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, conforme a la legislación aplicable.

Detalles confirmados

El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la investigación.