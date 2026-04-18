Niurka Marcos lanza ultimátum a Sol León tras tensiones en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz y vedette Niurka Marcos emitió un ultimátum dirigido a la empresaria e influencer Sol León, tras una serie de intercambios públicos y tensiones que han escalado en plataformas digitales. Durante un encuentro con medios de comunicación, Marcos advirtió que no permitirá más menciones directas o indirectas hacia su persona, utilizando la frase: "Yo no amenazo, yo aviso".

Conflicto entre Niurka y Sol León

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas se intensificó luego de que León realizara declaraciones en sus transmisiones en vivo que fueron interpretadas por Marcos como una falta de respeto a su trayectoria. La vedette cubana, conocida por su estilo directo, señaló que sus advertencias no deben tomarse a la ligera y que está dispuesta a tomar medidas para defender su imagen pública.

"A mí no me gusta andar con rodeos", afirmó Marcos ante los reporteros. "Cuando yo digo que hasta aquí llegamos, es porque ya se agotó mi paciencia". La actriz enfatizó que el uso de su nombre para generar contenido o visualizaciones en redes sociales debe cesar de inmediato para evitar mayores confrontaciones.

Reacciones en plataformas digitales

Sol León, quien cuenta con una amplia base de seguidores en el sector de la belleza y fajas moldeadoras, no ha emitido una respuesta formal a las declaraciones de Marcos hasta el momento. Sin embargo, el conflicto ha generado una división de opiniones entre los usuarios de internet, donde los seguidores de ambas partes han mantenido el tema en las tendencias de espectáculos.

Este tipo de disputas entre creadores de contenido y figuras de la televisión tradicional se han vuelto recurrentes, reflejando la fricción entre la vieja escuela del entretenimiento y las nuevas celebridades de las redes sociales.

Antecedentes de la disputa

Fuentes cercanas al entorno de las involucradas sugieren que el desacuerdo inició por comentarios relacionados con colaboraciones profesionales fallidas y críticas a los estilos de vida de cada una. Niurka Marcos reiteró que, aunque respeta el trabajo de otros, no tolerará lo que ella considera ataques sistemáticos para ganar relevancia mediática.

El caso continúa bajo el escrutinio de los programas de espectáculos nacionales, mientras se espera si León responderá al aviso de la llamada "Mujer Escándalo".