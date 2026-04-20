Rumores rodean a Ángela Aguilar y Christian Nodal; señalan posible crisis en su relación

En medio de versiones difundidas en programas digitales y medios de espectáculos, han surgido señalamientos sobre una posible crisis en la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de los involucrados.

De acuerdo con lo mencionado por el periodista Jorge Carbajal en su programa "En shock", el cantante Pepe Aguilar habría protagonizado una supuesta discusión con su yerno tras la polémica generada por el video del tema "Un vals". Según esta versión, el intérprete habría reclamado a Nodal por la exposición mediática que, considera, afectó la imagen de su hija.

Rumores de crisis en la relación

El conflicto, de acuerdo con el comunicador, estaría relacionado con la aparición de la modelo Dagna Mata en el videoclip, lo que generó comparaciones en redes sociales tanto con Ángela Aguilar como con Cazzu, expareja del artista.

En el mismo espacio, se aseguró que la situación habría escalado a una supuesta separación entre la pareja. Esta versión coincide con reportes atribuidos a Gustavo Adolfo Infante y a la revista People en Español, que citando una fuente señalaron que ambos atraviesan una crisis, aunque sin confirmar una ruptura definitiva.

Intervención de Pepe Aguilar

Respecto a la posibilidad de un divorcio, la fuente consultada por el medio indicó que no considera que la relación llegue a ese punto. Sin embargo, hasta ahora ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas para aclarar la situación.

Otras versiones difundidas por el periodista Javier Ceriani apuntan a una supuesta infidelidad como origen del conflicto, aunque esta información tampoco ha sido confirmada.

Mientras tanto, Pepe Aguilar reapareció públicamente en un evento de charrería en la Ciudad de México, sin pronunciarse sobre los rumores en torno a su familia.