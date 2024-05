Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon, demanda a creadores del documental

El exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider, demandó a los creadores de "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" el miércoles, alegando que los realizadores de la serie documental insinuaron erróneamente que abusó sexualmente de los actores infantiles con los que trabajó.

Schneider presentó la demanda por difamación contra Warner Bros, Discovery y otras compañías detrás de la serie en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Schneider, un exactor adolescente, fue una figura central en la dominación de Nickelodeon en la cultura infantil en los años 90 y 2000 con su trabajo en los programas de sketches "All That", "The Amanda Show" y "Kenan & Kel", y como productor ejecutivo en programas como "Zoey 101", "iCarly" y "Victorious".

También es la figura clave en "Quiet on Set", que se emitió en el canal de crímenes reales ID en marzo, desde entonces se ha transmitido en Max, y ha causado un gran revuelo entre las antiguas estrellas y espectadores de Nickelodeon.

El documental utiliza entrevistas con el elenco y el equipo para describir la sexualización de adolescentes jóvenes en los programas y un ambiente de trabajo tóxico y abusivo del que muchos dijeron que Schneider era responsable.

También incluye descripciones de abuso sexual a actores infantiles, incluido Drake Bell de "The Amanda Show" y "Drake & Josh", por parte de miembros del equipo que luego fueron condenados por ello.

Pero Schneider, quien se separó de Nickelodeon en 2018, dijo en la demanda que el tráiler y los episodios de "Quiet on Set" mezclan y yuxtaponen deliberadamente imágenes y menciones de él con los abusadores sexuales criminales para insinuar que estuvo involucrado.

"La representación de Schneider en ´Quiet on Set´ es un ataque", dice la demanda. "Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales infantiles genuinos trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice en el abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, críticamente, no fue él mismo un abusador sexual infantil".