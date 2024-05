¡Fuerza guerrero!; Derbez se queja de la comida de primera clase de Aeroméxico

En el actor y humorista, Eugenio Derbez fue blanco de las burlas en Twitter, esto debido a que el mexicanos se quejo de la aerolínea Aeroméxico por servir comida fría en primera clase donde este viajaba.

Derbez viajo de Los Ángeles, California a México para promocionar la la nueva temporada de Acapulco, serie original de Apple TV, pero este sufrió amargamente por la comida fría que se le sirvió durante el vuelo.

"Terrible servicio en @aeromexico Te estafan cobrándote boleto Premier, pero si no te toca en las primeras dos filas, ya no te toca comida caliente. Solo un bagel frío "porque no hay espacio suficiente" Pero eso si, las cuatro filas Premier pagan igual! Y alégales...", escribió.

Debido a las quejas de Derbez, los internautas se burlaron de la situación, asiendo alusiones que este es un problema con poca importancia, exponiendo lo poco que Derbez sabe sobre los problemas grabes que sufren los pasajeros comunes que no tienen un trato privilegiado.

"Dios le da sus batallas a sus mejores soldados. Fuerza Eugenio"; "Me recordaste el sufrimiento de Samuel en el campo de golf. ¡Fuerza guerrero !"; "Y yo quejándome por las emperador y el barrilito que te dan en el autobús".

De acuerdo con la página oficial de la aerolínea, el actor pagó aproximadamente 14 mil 300 pesos por un viaje redondo de Los Ángeles a la Ciudad de México. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra varias por algunos cientos de pesos con base a las fechas de vuelo.