Daniel Bisogno se encuentra intubado y en terapia intensiva: Pati Chapoy

Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva, así lo informó este martes la titular del programa de 'Ventaneado' Pati Chapoy.

La conductora de televisión reveló que Bisogno lleva un total de cinco días en terapia intensiva, donde se encuentran combatiéndole la infección pulmonar que padece desde hace más de ocho días.

"Tal y como les informamos, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde se encuentra internado Daniel Bisogno, y la parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene 5 días en terapia intensiva. Está intubado".

Pati aseguró que su compañero y amigo se encuentra estable de salud, sin embargo, no puede recibir visita alguna.

Chapoy comentó que esta mañana le realizaron al conductor una tomografía, y que durante el transcurso de este día los médicos tienen programado retirarle el tubo para evaluar si Daniel ya puede respirar por sí solo, sin depender de el.

La presentadora mencionó que a Bisogno se le dificulta respirar debido a que no tiene fuerza en los músculos.

"Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía. Hoy le van a quitar el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo", añadió.

Parecían ser malas noticias, sin embargo la conocida comunicadora mencionó: "Obviamente, los médicos están conscientes de que hay una mejoría, y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda, todos los días ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones, y a partir de ahí, esperar a que él se reponga, esté lo suficiente fuerte para continuar con su vida".

Por último, Pati Chapoy expresó sus mejores deseos para que Daniel se recupere pronto y puedan estar juntos de nuevo conduciendo el programa.

"Mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado, así es que seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga delante de eso. Y muy lamentablemente no puede ver a Michaela, porque a Michaela no la pueden llevar ahí", concluyó