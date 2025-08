Justin Timberlake revela que padece enfermedad de Lyme: "Me quedé en shock"

Justin Timberlake, reconocido cantante, actor y exintegrante del grupo NSYNC, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme. A través de una publicación en Instagram, el artista de 44 años confesó que la noticia lo dejó en estado de "shock", y explicó cómo esta condición afectó su reciente gira mundial Forget Tomorrow, con la que promocionó su álbum Everything I Thought It Was.

Timberlake describió la experiencia como intensa y emocionalmente gratificante, pero también físicamente agotadora. En su mensaje, compartió que no buscaba generar lástima, sino hacer visible lo que ha estado atravesando fuera del escenario. "Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, entonces lo sabes: vivir con esto puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente", escribió.

El artista relató que comenzó a notar síntomas alarmantes como dolores nerviosos severos, mareos y malestar general mientras actuaba. Al conocer el diagnóstico, se debatió entre abandonar la gira o continuar. "Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía", afirmó, destacando que la decisión lo fortaleció mentalmente y le permitió conectar con su público de manera única.

Esta revelación llega luego de semanas de críticas por parte de fans que calificaron sus conciertos como decepcionantes. En redes sociales circularon videos donde el cantante cedía partes de sus canciones al público, lo que desató comentarios negativos. Incluso, en febrero canceló un concierto en Columbus, Ohio, solo minutos antes de su inicio, lo que generó aún más frustración entre sus seguidores. Ese show, junto a otros cinco, había sido previamente pospuesto por problemas respiratorios como bronquitis y laringitis.

Timberlake concluyó su mensaje reflexionando sobre su decisión de abrirse públicamente. "Me resistía a hablar de esto porque siempre me criaron para guardarme algo así. Pero estoy tratando de ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten".