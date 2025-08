Jason Momoa sorprende al afeitarse por primera vez en 6 años

Jason Momoa, conocido por su distintivo look con barba y su imponente presencia física, ha dejado a sus seguidores sin palabras tras mostrar una transformación que lo dejó prácticamente irreconocible: se afeitó la barba por primera vez en seis años. El actor hawaiano compartió el momento en su cuenta de Instagram el pasado 30 de julio, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Vestido con una camiseta negra y una gorra verde, Momoa reveló que no estaba del todo contento con deshacerse de su vello facial. "¡Maldita sea, lo odio!", expresó mientras se afeitaba, aunque entre risas reconoció: "Oh, hombre". Además de mostrar su nuevo aspecto, aprovechó la ocasión para promocionar Mananalu, su marca de agua lanzada en 2019 como parte de su compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el plástico de un solo uso.

La transformación llega justo cuando el actor se prepara para iniciar el rodaje de la tercera entrega de la saga Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Momoa interpretó a Duncan Idaho en la primera película, personaje que, a diferencia del actor en los últimos años, no lucía una barba prominente.

En el video, el también protagonista de Aquaman recordó que su última afeitada coincidió con el inicio de su participación en Dune y el lanzamiento de su empresa ecológica. "Creo que han pasado seis años desde que hice Dune. Lo que fue realmente especial sobre eso es que fue cuando comencé (a dejarme la barba) y comencé a lanzar Mananalu", comentó.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Desde esa primera toma de él afeitándose, si me hubieran preguntado y me hubieran dado mil intentos, nunca hubiera adivinado que era Jason Momoa", escribió un usuario. Otro aplaudió su causa ambiental: "Te ves genial y el trabajo que estás haciendo es muy importante".

El cambio de look también remite a declaraciones pasadas del actor sobre su imagen. En 2018, dijo en una entrevista que su entonces esposa, Lisa Bonet, consideraba importante su estilo y hasta bromeó que lo dejaría si se cortaba el cabello. Curiosamente, en 2022, Momoa también se recortó la melena mientras hacía un llamado a la conciencia sobre la contaminación plástica. En la actualidad, tras su separación de Bonet, el actor mantiene una relación con Adria Arjona.