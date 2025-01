"The Brutalist" y "Emilia Pérez" triunfan en los Globos de Oro

Y aunque se esperaba el triunfo de la cinta ´Cónclave´, el drama de ´El Brutalista´ terminó acaparando la atención del jurado, quienes dieron el reconocimiento a esta cinta.

"El corte final es del director, y esto es un poco controversial porque no debería serlo, me dijeron que esta película no se podía distribuir, que nadie iba a verla que no fuera una película que fuera a funcionar, no tengo resentimientos ante esto pero quiero esta oportunidad para comunicarles para decirle que las películas no existen sin los directores ni cineastas ... por favor apóyenlos más" dijo el director Brady Corbet.