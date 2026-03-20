Demi Moore emociona con fotos inéditas de Bruce Willis en su cumpleaños 71

La actriz Demi Moore compartió un emotivo homenaje para celebrar el cumpleaños número 71 de Bruce Willis, al publicar en redes sociales fotografías inéditas del actor junto a su nieta Louetta.

Las imágenes, difundidas en Instagram, muestran a Willis en un momento íntimo y familiar, recibiendo un beso de la pequeña, de dos años. La publicación fue acompañada por el mensaje "All you need is love", en referencia a la canción de The Beatles, junto con una felicitación y un corazón.

Demi Moore comparte imágenes familiares

Además de esta imagen, Moore compartió otras fotografías familiares en sus historias, destacando el entorno de cariño y apoyo que rodea al actor en esta etapa de su vida.

Willis se retiró de la actuación en 2022 tras ser diagnosticado inicialmente con afasia, condición que posteriormente evolucionó a demencia frontotemporal, afectando progresivamente sus capacidades cognitivas y de comunicación. Desde entonces, permanece bajo cuidados constantes y acompañado por su familia.

La relación entre Demi Moore y Bruce Willis

A pesar de su divorcio en el año 2000, Demi Moore ha mantenido una relación cercana con el actor, con quien comparte tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. La expareja ha logrado consolidar un vínculo basado en el respeto y la colaboración familiar, especialmente en momentos complejos como el actual.

Moore ha reconocido en distintas ocasiones la importancia de Willis como padre, así como la conexión que ambos han mantenido con el paso del tiempo, incluso tras su separación. Su relación ha sido considerada un ejemplo de convivencia y apoyo mutuo en el ámbito personal.

La actriz también mantiene una buena relación con Emma Heming, actual esposa del actor, lo que ha contribuido a crear un entorno estable para él.

Con este gesto, Demi Moore reafirma el mensaje que acompaña esta etapa en la vida del actor: el amor y la unión familiar como pilares fundamentales.