Val Kilmer regresa al cine con inteligencia artificial tras su fallecimiento

El actor estadounidense Val Kilmer, quien murió en abril de 2025 a los 65 años a causa de un cáncer de garganta, volverá a aparecer en la gran pantalla mediante el uso de inteligencia artificial en la película As Deep as The Grave. El proyecto es dirigido por Coerte Voorhees y producido por First Line Films, según informó Variety.

El cineasta recreó digitalmente al actor, quien no pudo filmar escenas debido a su estado de salud. Para lograrlo, se emplearon imágenes de archivo, videos familiares y grabaciones de su voz, integradas mediante herramientas de IA generativa.

¿Cómo ocurrió la recreación digital de Val Kilmer?

Voorhees explicó que Kilmer era la primera opción para el papel, el cual estaba diseñado especialmente para él, inspirado en su herencia nativa americana y su vínculo con el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, el deterioro de su salud impidió su participación directa en el rodaje.

En la cinta, Kilmer interpreta al padre Fintan, un personaje espiritual que aparece en distintas etapas de su vida. Para ello, la producción utilizó material tanto de su juventud como de sus últimos años, logrando una representación integral del personaje.

Reacciones de la familia y el director

El director señaló que la decisión de continuar con el proyecto contó con el respaldo de la familia del actor, quien expresó en vida su deseo de formar parte de la película. Este apoyo fue determinante para llevar a cabo la recreación digital, pese a las posibles controversias.

La voz del actor también fue reconstruida mediante modelos de inteligencia artificial basados en trabajos previos realizados con la empresa Sonantic, con la que Kilmer ya había colaborado para recuperar su voz en la película Top Gun: Maverick, tras la traqueotomía que afectó su capacidad de habla.

Por su parte, Mercedes Kilmer expresó su apoyo al proyecto, destacando la conexión espiritual de su padre con la historia, ambientada en el suroeste estadounidense, donde residía en Nuevo México.

Debate ético sobre el uso de IA en el cine

La iniciativa ha reavivado el debate en la industria cinematográfica sobre los límites éticos del uso de inteligencia artificial para recrear a actores fallecidos. Organizaciones como SAG-AFTRA analizan nuevas medidas para proteger los derechos de imagen tras la muerte y garantizar el control por parte de los herederos.