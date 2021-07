"Desde que lo conozco sé que es bisexual": Mariana Garza sobre su ex Pablo Perroni

La cantante y actriz Mariana Garza, confesó en una entrevista cuál fue el motivo de su separación con Pablo Perroni y aclaró si el actor le fue infiel.

Sin tapujos Mariana aclaró que a pesar de que ella sabía que Pablo es bisexual nunca represento un problema y así lo acepto.

"Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido unas parejas que yo conozco y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo y por lo que nos casamos", explicó Garza durante la entrevista.

La cantante habló que no estaba de acuerdo con la infidelidad, no cree que sea posible enamorarse de varias personas, posiblemente sentirse atraído, pero jamás aceptaría una infidelidad por parte de su pareja.

"Yo entré a esa relación sabiendo que podía enamorarse de otra persona, una mujer o un hombre. Esa es la manera en la que yo lo acomodé, entré sin estar pensando que eso iba a pasar", aseguró.

Garza dejó muy en claro que entre ellos dos no hubo alguna infidelidad, simplemente se divorciaron porque ya no sentían lo mismo que los unió y existía la posibilidad de que podrían engañarse por no amarse como antes.

Y sin hacerse daño decidieron separarse por el bien de los dos y de su hija quien próximamente cumplirá trece años.

Ahora a cuatro años de su separación, la exintegrante de Timbiriche se mantiene soltera, y revela que de momento no tiene ganas de relacionarse sentimentalmente con alguien más.