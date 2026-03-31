Diego Boneta y Renata Notni ponen fin a su relación tras cinco años juntos

Los actores Diego Boneta y Renata Notni concluyeron su relación sentimental luego de cinco años, en una decisión tomada de manera conjunta y en buenos términos.

La pareja, que hizo público su noviazgo en 2020, fue considerada una de las más sólidas y apreciadas del medio artístico en México. A lo largo de su relación, ambos se caracterizaron por el respaldo mutuo tanto en el ámbito personal como en sus respectivas trayectorias profesionales. No obstante, optaron por cerrar esta etapa al reconocer que su ciclo juntos había llegado a su fin.

Pese a la ruptura, Boneta y Notni conservan una relación cordial basada en el respeto, el afecto y el deseo de bienestar para el otro. Fieles al estilo que mantuvieron durante su noviazgo, ambos han decidido llevar este proceso de forma discreta.

La carrera de Diego Boneta tras la ruptura

Tras esta etapa, los dos artistas continúan enfocados en sus carreras. Boneta se encuentra trabajando en el desarrollo de proyectos como productor y escritor dentro de su casa productora Three Amigos, además de preparar el estreno de la película Killing Castro, donde comparte créditos con Al Pacino e interpreta a Fidel Castro.

Renata Notni y su enfoque en el bienestar personal

Por su parte, Notni atraviesa un momento significativo tanto a nivel personal como profesional. La actriz ha reflexionado sobre el equilibrio entre la exposición pública y la responsabilidad, destacando que el verdadero valor radica en la autenticidad y en los mensajes que decide transmitir.

Asimismo, ha señalado que el éxito profesional pierde sentido si no existe bienestar personal, al tiempo que su trabajo le ha permitido desarrollarse en distintos escenarios internacionales, incluyendo España, Estados Unidos y diversas regiones de México.