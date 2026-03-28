Carlos Rivera emociona a Saltillo con su regreso musical

El cantante originario de Tlaxcala, Carlos Rivera, se presentó este viernes 27 de marzo en el Parque Las Maravillas, en lo que marcó su regreso a Saltillo después de siete años. Éxitos musicales, desborde de emociones y un concierto de más de dos horas, sellaron una noche memorable.

Desde temprano se observaron filas de personas emocionadas y listas para ingresar al concierto. Los organizadores de 4.40 Entretenimiento facilitaron los accesos sin contratiempos, a la par que se dejó ver el ambiente listo entre comentarios positivos y bromas. Algunos fans repartieron stickers con la imagen del cantante y diademas para el cabello.

Al ingresar al recinto, el público fue recibido con una alfombra roja para tomarse fotografías. En los asientos se entregó una tarjeta del club de fans “Solo Tú”, en la que se invitaba a agitar globos durante canciones como “Larga vida” y “Solo tú”.

El telonero Diego Méndez

El concierto comenzó con la participación del telonero Diego Méndez, quien se presentó como originario de Saltillo. Interpretó canciones de su autoría inspiradas en lugares y personas, y compartió que conoció a Carlos Rivera hace 10 años. Durante su presentación habló sobre la importancia de perseverar para cumplir los sueños.

La llegada de Carlos Rivera

El momento esperado llegó a las 22:00 horas, cuando Carlos Rivera apareció en el escenario vestido con traje negro. El público lo recibió de pie con aplausos y gritos. El cantante agradeció la bienvenida y bromeó con el público al señalar: “Va pa’ largo; tantos años sin venir se tiene que desquitar.”