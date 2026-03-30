Belinda presenta tema musical para el Mundial de 2026 en evento

La cantante Belinda presentó un tema musical vinculado al Mundial de 2026 como parte de una campaña promocional de Sabritas, en un evento realizado el pasado 27 de marzo en Sala Despecho, ubicada en Polanco.

La aparición de la intérprete fue inesperada para los asistentes, ya que viajó a México por menos de un día únicamente para cumplir con este compromiso y continuar con la producción del videoclip. Durante su intervención, confirmó que la canción forma parte de una estrategia relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, reveló que el proyecto incluye la participación de Emmanuel y Mijares, quienes aparecen en materiales promocionales interpretando el tema.

¿Qué detalles se conocen sobre el evento?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su vestimenta: un jersey de la Selección Mexicana con el número 10, intervenido con detalles brillantes que reflejan su estilo personal. La propia artista explicó que este atuendo forma parte del concepto del proyecto musical enfocado en el Mundial.

Belinda detalló que su estancia en el país fue breve debido a compromisos en España, donde participa en la grabación de la serie Carlota. Durante el evento, adelantó que el videoclip del tema se grabaría inmediatamente después de su presentación, destacando la importancia de esta producción en su carrera.

¿Qué otras actividades realizó Belinda en México?

En el marco de su visita, la cantante también protagonizó una escena inusual al simular un asalto dentro de una microbús como parte de una broma, momento que compartió posteriormente en redes sociales. En los videos, se le observa interpretando a una asaltante mientras interactúa con su equipo.

Además, el 28 de marzo participó en la grabación de otro video musical junto a Los Ángeles Azules en el Monumento a la Revolución, ampliando así sus actividades durante su breve paso por el país.