Discrimina a Luisito Comunica en Corea del Sur por ser viejo

El influencer y youtuber, Lusito Comunica se encontraba en Corea del Sur, explorando las maravillas de este país asiático, sin embargo, el y su pareja terminaron discriminados.

En su cuenta de Instagram, Lusito Comunica informó que se preparaba él y su pareja para poder pasar una noche de fiesta en Busan, Corea del Sur, sin embargo se encontró que no podían entrar debido a que ambos eran mayores de 30 años.

"Ne memen, güey. Me acaban de discriminar por viejo... estuvo de la burger, en este lugar, esperamos como media hora, ya que llegamos, me piden identificación y me dicen: ´No, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29'", comentó entre risas.

Después de la primera vez que se les dijo que no, Lusito no se rindió y valiente mente fue a un segundo establecimiento, solo para ser negados de nueva cuenta.

"Me dijeron que no, que tampoco puedo entrar si tengo más de 30. Qué curioso, ¿será una cosa de la vida nocturna de Corea del Sur, que no puedes entrar si tienes más de 30?", se cuestionó junto a su pareja Arianny Tenori.

Después de una noche larga donde no pudieron acceder a ningún antro, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, se tomó con humor lo acontecido en Corea del Sur, por ello, compartió una imagen irónica de él a sus 30 años: "Cuando visitas Corea del Sur teniendo más de 30?, adjuntó junto a unos emojis de personas de la tercera edad.