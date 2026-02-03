Kenny G llega al Auditorio BB: todo sobre su show en la capital

Conoce los detalles del concierto de Kenny G para hoy 3 de febrero en el Auditorio BB.

Kenny G se presenta hoy 3 de febrero en el Auditorio BB, así que te compartimos todos los detalles que debes conocer para su esperado concierto.

Horarios y telonero del concierto

Apertura de puertas: 7:00 pm

Horario del concierto: 9:00 pm

Telonero: Sin confirmarse

Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente

Setlist de canciones para el concierto de Kenny G en el Auditorio BB

El regreso del saxofonista Kenny G a México será este 3 de febrero con un concierto en el Auditorio BB, donde interpretará cerca de 15 canciones aproximadamente como parte de su setlist. Según lo que se cree, este podría ser el setlist que Kenny G tenga:

- Loving You

- Silhouette

- G-Bop

- Sentimental

- Havana

- Forever in Love

- Desafinado

- Pick Up the Pieces

- Theme From Dying Young

- Songbird

- My Heart Will Go On

- The Moment

- Solos instrumentales

- Going Home

- Heart and Soul

Antes de aterrizar en la CDMX, Kenny G dio concierto en el Teatro Diana en Guadalajara como parte de su gira 2026. Asimismo, luego del concierto que Kenny G dará en el Auditorio BB, será el Auditorio Metropolitano de Puebla quien tenga la presencia del músico.

Cabe destacar que a horas de que inicie el concierto de Kenny G en el Auditorio BB hoy 3 de febrero, aún hay boletos disponibles para disfrutar de su show.