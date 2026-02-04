Majo Aguilar estrena relación tras ruptura con Gil Cerezo

Majo Aguilar confirmó que tiene novio y está muy feliz tras romper con Gil Cerezo en 2025.

Han pasado 6 meses desde la ruptura de Gil Cerezo -de 47 años de edad- y Majo Aguilar; la pareja mantuvo en privado el motivo de la separación.

Majo Aguilar confirma nueva relación tras ruptura con Gil Cerezo

Durante un encuentro con medios, Majo Aguilar confirmó que ya tiene novio y es un hombre del medio. "Ya empecé una relación y estoy muy contenta", contó Majo Aguilar, quien ya presume su relación en redes sociales pero sin mostrar el rostro de su pareja.

"Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo. Ya si en algún momento decidimos compartir algo más, pues así se hará", mencionó la cantante.

Majo Aguilar mencionó que lleva con cautela su noviazgo, pues quieren tomarse su tiempo para que la relación prospere. La cantante mencionó que su novio es una persona "muy linda" y por el momento no revelará su identidad.

¿Por qué terminó Majo Aguilar con Gil Cerezo? Esto se sabe

Majo Aguilar y Gil Cerezo llevaban 3 años y medio de relación y terminaron en julio de 2025. La cantante reveló la noticia durante un en vivo en TikTok, dos meses después de la ruptura.

Majo Aguilar negó que hayan terminado por una tercera persona y aclaró que su ruptura había sido cordial, por lo que seguían en contacto. Posteriormente, la cantante contó en una entrevista que su relación había cumplido un ciclo.

Majo Aguilar aseguró que sentía cariño y gratitud con Gil Cerezo, mientras que el cantante no descartaba una reconciliación. Por el momento, Gil Cerezo no se ha pronunciado por la nueva relación de Majo Aguilar, quien ya habla abiertamente de su nuevo noviazgo.