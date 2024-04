¡Se confirma! Hunter Schafer revela romance secreto con Rosalía

La actriz estadounidense Hunter Schafer decidió poner fin al suspenso y confirmó que ella y Rosalía mantuvieron una relación sentimental que duró unos meses en 2019. Asimismo, aseguró que pese a su ruptura, continúan siendo buenas amigas en una nueva entrevista con GQ.

Los rumores sobre un romance entre Schafer y Rosalía surgieron en 2019, luego de que la española recibiera un premio Billboard Women en diciembre del mismo año y, en su discurso, ´La Rosalía´ le dedicara un "te quiero mucho" a Schafer.

Asimismo, el lanzamiento de la canción "Tuya" de la española, abonó a que sus fans rápidamente la asociaran a su entonces rumorada relación sentimental.

Pese a que en un principio la actriz de "Euphoria" se mostró dudosa respecto a hablar públicamente sobre dicha relación, cuando contaba detalles sobre su romance público con el actor Dominic Fike, reconoció que anteriormente había salido con otras personas famosas, "pero la gente no lo sabía. Fue completamente diferente".

Al preguntarle con quién, Schaffer solo dijo: "Las personas que se preocupan lo suficiente y han investigado probablemente saben qué pasa".

Sin embargo, en una entrevista de seguimiento, Schafer dijo que habló con Rosalía y obtuvo su consentimiento para hablar sobre su breve tiempo juntas, aproximadamente cinco meses a finales de 2019. Schafer incluso admitió que al principio no estaba segura de si realmente estaban saliendo en citas.

"Tengo amistades realmente hermosas con personas con las que alguna vez estuve románticamente involucrada", dijo Schafer, agregando que la cantante española es "familia pase lo que pase".

Sobre la atención de los tabloides y los numerosos rumores que han generado, especialmente porque siguen siendo vistas juntas en público, tomando smoothies o comprando sofás, Schafer dijo: "Ha habido tanta especulación durante tanto tiempo. Parte de nosotros solo quiere acabar con esto, y luego otra parte piensa, ´¡No es asunto de nadie más!´"

Asume su identidad de género, pero no quiere ser encasillada en roles de persona trans

La actriz también discutió algunas de las decisiones que ha tomado mientras continúa construyendo su carrera como actriz (aparece en la nueva película de terror Cuckoo, tiene un pequeño papel en Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos y coprotagonizará junto a Michaela Coel y Anne Hathaway en Mother Mary).

Parte de su proceso se ha basado en su deseo de no ser encasillada en roles para personas trans: "Me han ofrecido montones de roles trans, y simplemente no quiero hacerlo", dijo. "No quiero hablar de eso".