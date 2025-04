Eduin Caz y Grupo Firme ya no interpretarán corridos

El cantante Eduin Caz y Grupo Firme señalaron que ante las peticiones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los narcos corridos, la banda no interpretara estos temas que hacen apología a la violencia o al crimen organizado.

Eduin Caz señalo que aunque estos no interpretan canciones de esta naturaleza, sus próximas producciones no contendrán música de este tipo.

"Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho... Nosotros estamos más guiados al amor y el desamor", confesó el cantante e integrante del grupo, Eduin Caz.

"Es algo que en realidad a nosotros no nos incumbe y en lo que no estamos. No vamos por esa línea. Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho", sentenció Caz.

El próximo junio, la banda mexicana de música regional batirá un nuevo récord en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), al ser el grupo mexicano que más veces ha llenado el recinto de 65.000 personas con sus octavo y noveno concierto.