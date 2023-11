Enrique Guzmán explota por señalamiento de pederastia

Enrique Guzmán se encuentra en medio del ojo del huracán, luego de que un publirrelacionista revelara que existe un supuesto video de él abusando a una menor de edad

En entrevista con diversos medios de comunicación desde su arribo en el aeropuerto de la Ciudad de México, el famosos cantante de rock and roll aseguró no tener "ni idea" de los señalamientos que se le han hecho, asimismo y con sarcasmo, expresó que como tiene "fama de violador" ese tipo de especulaciones lo persiguen y no se le comprueban.

"No sé, no he visto nada. ¿Tengo la costumbre yo de violar señoritas? No sé quién es él. No sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas. Seguramente como tengo fama de ser violador de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locas", inició el intérprete de canciones como Tu cabeza en mi hombro, Adiós mundo cruel y Mi corazón canta.

Durante el año 2021, surgió un movimiento en línea con el hashtag #YoSíTeCreoFrida en un acto de apoyo a Frida Sofía. La joven de 29 años había denunciado un caso de acoso sexual que involucraba a su abuelo, el reconocido cantante Enrique Guzmán. La modelo detalló que cuando era niña, su abuelo la había sometido a tocamientos indebidos.

INFOBAE