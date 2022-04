"Es muy caprichosa" Alfredo Adame termina con su novia

El conductor de televisión, Alfredo Adame afirmo que dejo de ser pareja de Magaly Chávez, ex integrante de "Enamorándonos", con ,a cual, ya preparaban una boda.

El polémico excandidato, afirmo que su expareja era una persona que tenia peticiones muy extrañas, las cuales, lo orillaron a terminar su relación.

"Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, muy guapa y con cuerpazo y todo el rollo es muy caprichuda. Ya no es mi novia, estoy muy enojado, es muy caprichuda. Hasta su mamá me habló y me dijo que tengo que entenderla porque desde niña ha sido así", contó.

Aun así señalo que ambos viajaran a Republica Dominicana y podrían volver a ser pareja.