Olivia Yacé renuncia a Miss Universo tras polémica final del certamen

Olivia Yacé, la carismática representante de Costa de Marfil y una de las favoritas del público en la reciente edición de Miss Universo, ha anunciado su renuncia a sus títulos continentales, desvinculándose de forma definitiva del Comité del certamen. La decisión se produce pocos días después de la controvertida final del Miss Universo 2025, cuyo resultado ha sido objeto de intensa polémica.

La modelo de 27 años, quien se posicionó en el cuarto lugar de la competencia, comunicó su postura a través de sus plataformas digitales, citando una necesidad de mantenerse fiel a sus valores fundamentales. La renuncia incluye específicamente el título de Miss Universo África y Oceanía, una distinción que le había otorgado la propia organización.

¿Qué motivó la renuncia de Olivia Yacé?

En su emotivo mensaje, Yacé explicó que, si bien servir como embajadora de belleza fue un honor, su camino personal y profesional la obliga a priorizar principios como el respeto, la dignidad, la excelencia y, sobre todo, la igualdad de oportunidades.

La joven, con estudios en marketing y administración, fue enfática al señalar que "Alejarme de este rol reducido me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales". Esta declaración, que marca un precedente, resuena en medio de la controversia que envuelve el resultado de la final, sugiriendo una posible fricción entre sus principios y la dirección del certamen internacional.

¿Qué repercusiones tiene su decisión?

A pesar de que la renuncia oficial responde a una cuestión de alineación de valores, en redes sociales circulan intensos rumores. Se especula que la decisión de Olivia Yacé podría estar relacionada con la controversia general de la final o con la exposición de supuestos fraudes vinculados a su padre, Jean-Marc Yacé, un influyente político y empresario en su país.

La ex Miss Costa de Marfil aprovechó su comunicado para enviar un poderoso mensaje de empoderamiento a las nuevas generaciones, especialmente a las jóvenes de comunidades negras, africanas y afrodescendientes. Las incitó a "entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen" y a abrazar su identidad con orgullo.

Con su retiro, Yacé reafirma su compromiso con sus convicciones, priorizando su trayectoria empresarial y personal sobre el brillo de la corona y la polémica reciente de Miss Universo.