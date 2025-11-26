Alessandra Rosaldo despide a Gabriela Michel tras su muerte

Alessandra Rosaldo compartió un mensaje de cariño para Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez.
La sorpresiva muerte de Gabriela Michel generó críticas hacia la familia Derbez, luego de que los acusaran de ser insensibles por no manifestar su apoyo en redes sociales.
¿Cómo se despidió Alessandra Rosaldo?
Horas después de que Aislinn Derbez confirmara la muerte de Gabriela Michel, Alessandra Rosaldo compartió un mensaje en Instagram. Alessandra Rosaldo resaltó que la familia Derbez está unida y son la red de apoyo de la famosa.
El mensaje de Vadhir Derbez fue reposteado por Aislinn Derbez, quien confirmó que su familia paterna la está apoyando en su duelo. Tras ser blanco de críticas por no expresar sus condolencias en redes sociales, la familia Derbez decidió compartir mensajes de amor a Aislinn Derbez.
¿Qué reacciones generó la muerte de Gabriela Michel?
Vadhir Derbez reveló que recibió mensajes de hate tras no manifestarse al instante por la muerte de Gabriela Michel.