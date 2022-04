Esta fue la reacción de Belinda al ver una escena sexual en programa de España

Si bien es sabido que Belinda, semanas antes anunció que había decidido irse a vivir a España, país de la cual es originaria.

Recientemente, Belinda asistió al programa “La Resistencia”, el cual es uno de los más populares en la televisión española, en donde mostró su lado más divertido juntos a los conductores.

Así mismo, durante la emisión, David Broncano, el conductor, le mostró a la actriz un video para adultos protagonizados por uno de los actores españoles más famosos en el porno, Jordi, por él.

“Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí”, dijo el conductor.

En tanto mientras veían el video, la cantante reaccionó con sorpresa al escuchar el audio de dicho video, a lo que decía: “Mamá, papá, perdón que esto está pasando, me están viendo mis padres y yo aquí viendo por** contigo… No, no es normal”.

Finalmente, la reacción de la también actriz fue muy bien recibida por los conductores y por el público, quienes se carcajeaban al verla.