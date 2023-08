¡Estas son las 25 mejores series de la historia!

Piedras Negras, Coah. - Desde 1998, el portal Rotten Tomatoes se ha dedicado a brindarle una perspectiva más elaborada y calificada al espectador a la hora de elegir cuál contenido audiovisual consumir. Desde cortometrajes, series y películas, esta página ofrece tanto a críticos especializados como público general opinar sobre cualquier historia que esté en el cine, en la Tv y hasta en internet.

Con motivo de su 25 aniversario, la plataforma ha creado una lista de las 25 mejores series que jamás han existido, basandose en las calificaciones que obtuvieron por parte de la audiencia. ¿Cuántas de estas series has visto? Para ti, ¿el orden debe cambiar o así está bien? ¿Tu serie favorita está en la lista?

1. Breaking Bad

2. The Sopranos

3. The Wire

4. Mad Men

5. Succession

6. The Leftovers

7. Game Of Thrones

8. Twin Peaks: The Return

9. Lost

10. Six Feet Under

11. Fleabag

12. Ted Lasso

13. Better Call Saul

14. BoJack Horseman

15. Curb Your Enthusiasm

16. Atlanta

17. Stranger Things

18. The Marvelous Mrs. Maisel

19. The Office US