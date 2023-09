Este es la multa que podría enfrentar Christian Chávez por modificar la bandera

En días pasado, el cantante Christian Chávez estaba en el ojo del huracán después de que esto salio en un concierto vestido de charro pero de color rosa, pero algo que se llevó aún más las críticas fue el cambio que le hizo a la bandera nacional.

Durantes los conciertos que están dando el grupo RBD, el cantante presentó una bandera de México alterada, con los colores de la bandera gay en vez del rojo y verde de la enseña patria, lo cual, es un delito.

Critican a Christian Chavez por mostrar la bandera de México modificada con los colores de LGBTQ+ durante una presentación. Que opinan del asunto? #Amor931fm #RBD #ChristianChavez #LaMusicaApp #LGBTQ pic.twitter.com/0oYlQQsdR0 — Amor 93.1FM (@AMOR931FM) September 6, 2023

Además de la bandera, Christian Chávez también salió con un traje de charro de color rosa, sin embargo debido a que Christian Chávez no hace el oficio de charro y no estaba en una competencia de charreria, este no incumplio ningun reglemento.

Según el Código Penal Federal de México, en su apartado de Delitos contra la Seguridad de la Nación, el artículo 191 establece que "al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez".

Por lo tanto, Christian Chávez podría enfrentar consecuencias legales por su acción de ondear la bandera alterada, que van desde multas económicas hasta prisión, según la decisión de las autoridades competentes.