Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de renombre

La comunidad artística de México se viste de luto tras confirmarse la partida de Gerardo Taracena, el polifacético actor y bailarín que dejó una huella indeleble tanto en el cine independiente como en las grandes producciones de Hollywood. El sensible fallecimiento fue anunciado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) el pasado 31 de enero de 2026.

"Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística", expresó la institución a través de sus canales oficiales.

Formado en el Arte Dramático por la UNAM, Taracena no solo fue un rostro recurrente en la pantalla, sino un intérprete de gran profundidad técnica. Su carrera es un testimonio de versatilidad, logrando equilibrar el prestigio de los festivales internacionales con el éxito masivo en taquillas.

Proyección Internacional: Su papel en Apocalypto (2006), bajo la dirección de Mel Gibson, lo catapultó al escenario global.

Cine de Culto y Social: Participó en piezas clave de la cinematografía latinoamericana como El violín y La zona.

Éxito Comercial: Fue pieza fundamental en cintas que dominaron las salas mexicanas, tales como El Infierno, Salvando al Soldado Pérez y la comedia ¿Qué culpa tiene el niño?.

El talento de Taracena también se extendió a la televisión de prestigio. Su capacidad para encarnar personajes complejos lo llevó a formar parte de producciones emblemáticas que marcaron un antes y un después en la industria regional:

Narcos: México (Netflix): Donde aportó su solidez actoral a una de las franquicias más vistas a nivel mundial.

Capadocia (HBO): Una de las primeras apuestas de alta factura en el mercado latino.

Los Simuladores (Sony): Mostrando su faceta en formatos de ficción procedimental.

La industria pierde a un creador que supo trabajar bajo la lente de figuras como Luis Estrada y Rodrigo Plá, siempre manteniendo un compromiso con la calidad interpretativa. Descanse en paz, Gerardo Taracena.