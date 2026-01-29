OCESA niega fraude en boletos de BTS y responde a reclamos del ARMY mexicano

OCESA salió al paso de las acusaciones lanzadas por el ARMY mexicano en redes sociales, donde se señaló a la empresa por un presunto fraude y una supuesta colusión con revendedores durante la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México. La promotora negó categóricamente estas versiones y afirmó que sus sistemas no permiten este tipo de prácticas.

El descontento de las fans surgió durante la preventiva y la venta general de entradas, cuando se reportaron fallas en la plataforma de Ticketmaster, aplicación de precios dinámicos, boletos agotados en cuestión de minutos y una reventa posterior con costos que superaban varias veces el precio original. Las quejas escalaron hasta instancias como Palacio Nacional y la Profeco.

Las fans de BTS expresan su descontento por fallas en la venta de boletos.

En conferencia de prensa, Fernanda Martínez, directora de Comunicación de OCESA, aseguró que los protocolos de seguridad impiden que el personal de taquilla pueda apartar boletos o venderlos de manera irregular a revendedores. Explicó que el sistema solo permite la venta de accesos previamente habilitados y que las taquillas operan bajo lineamientos estrictos.

Martínez también se refirió a las listas de supuestos revendedores que circularon entre fans de la banda. Señaló que, aunque existan señalamientos públicos, OCESA no tiene facultades para investigarlos por cuenta propia, ya que se trata de un tema legal que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.

OCESA asegura que sus sistemas impiden la reventa de boletos de manera irregular.

Respecto a los precios de los boletos, Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, aclaró que en la mayoría de los eventos los costos son definidos directamente por los artistas y sus equipos. En el caso de BTS, indicó que los precios fueron establecidos por la propia agrupación y dados a conocer 24 horas antes del inicio de la venta, como parte de una estrategia coordinada a nivel global.

Otro punto que generó molestia entre el ARMY fue la cancelación de boletos que ya habían sido pagados. OCESA explicó que esta medida puede aplicarse cuando se detectan posibles irregularidades en las compras, como el uso indebido de tarjetas, intentos de adquirir múltiples boletos con los mismos datos o transacciones vinculadas a tarjetas robadas o clonadas.

La cancelación de boletos pagados genera más frustración entre el ARMY.

BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo. Aunque el regreso del grupo a los escenarios ha generado entusiasmo entre sus seguidores, la frustración de quienes no lograron conseguir boletos continúa marcando el ambiente previo a los conciertos.