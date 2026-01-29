Stefan Gossler, actor de doblaje, muere a los 70 años

¿De qué murió Stefan Gossler? Voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z

Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z y Jackie Chan, murió a los 70 años, uniéndose a la ola de fallecimientos de actores de doblaje este 2026.

Se ha dado a conocer la muerte de Stefan Gossler a los 70 años de edad, quien fue conocido especialmente por interpretar a Cell en Dragon Ball Z y otros roles icónicos como Jackie Chan.

Se sabe que la muerte de Stefan Gossler ocurrió el pasado 19 de enero de 2026; sin embargo, ante el fallecimiento de varios actores de doblaje en el primer mes del año, se ha hecho viral en las redes sociales.

Muere Stefan Gossler, actor de voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z; fans están de luto

El mundo del doblaje está de luto al darse a conocer la muerte de Stefan Gossler, actor de voz alemán cuya muerte ocurrió en Berlín a los 70 años, tras una enfermedad grave pero breve aunque no se detalló de qué se trataba.

Gossler fue conocido por ser la voz de Cell en Dragon Ball Z, así como en muchos otros roles icónicos que lo destacaron en el gremio como:

- Cell en Dragon Ball Z

- Rey Julien en Los pingüinos de Madagascar

- Jackie Chan en Las Aventuras de Jackie Chan

- Detective Conan

- Red Tornado en Batman

- Bebé Jefe de Un Jefe en Pañales

Stefan Gossler fue una figura clave en el doblaje alemán con voces memorables en animaciones y live-action, y su muerte ha generado varias reacciones de luto entre fans del anime y, especialmente, de Dragon Ball.

Y es que como se mencionaba, la muerte de Gossler coincide con la reciente muerte del también actor de doblaje Kozo Shioya, voz japonesa de Majin Buu el pasado 20 de enero.

Una semana trágica para el doblaje

Como se reveló anteriormente, la muerte de Stefan Gossler y Kozo Shioya no solo marca una semana trágica para la comunidad de Dragon Ball con estas pérdidas en pocos días, sino que se suman a las muertes de otros actores de doblaje en español latino.