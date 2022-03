Familia Montaner da una triste noticia y se pone de luto

Evaluna, Mau, Ricky, Ricardo Montaner y Camilo, enviaron un mensaje en plena espera de un nuevo integrante, pues dieron una triste noticia en redes.

El periodista y productor argentino, Gerardo Rozín, falleció a los 51 años luego de sufrir una larga enfermedad que lo hizo retirarse de su famoso programa "La Peña de Morfi".

Los Montaner se despidieron de él: "he sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años, el mejor entrevistador que tuve y uno de los dedos de la mano, que cuenta a los pocos amigos de verdad", escribió Ricardo Montaner.

Mau y Ricky escribieron: "vamos a extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas".

"Los consejos y ocurrencias, agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino; espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegaremos tarde"; Evaluna también se despidió con algo breve: "te vamos a extrañar tío Rozín, pero en el cielo están los mejores restaurantes y la música más bonita, te amamos todos".

Camilo escribió, "es como que me miraras toda tu vida desde otro balcón, cuando alguien que amas abandona el plano material; sigo sin procesarlo todavía y no quiero ponerme triste porque no habrías querido eso, pero voy a extrañarte mucho tío Rozín".