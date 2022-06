Fernando del Solar se despidió de su papá en su última publicación de Instagram

El triste fallecimiento del presentador de televisión argentino, Fernando del Solar, dejó a muchos cabizbajos, debido a que el presentador llevaba años en programas matutinos de la televisión, ganándose un hueco en el corazón de muchos.

Fernando del Solar era muy activo en redes sociales en las que compartía fotografías de él y algunas otras de momentos con su esposa Anna Ferro como cuando ambos hacían ejercicio.

Su última publicación en Instagram fue de un momento triste debido a la muerte de su padre Norberto Cacciamani, ocurrida exactamente hace dos semanas.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo...Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias... Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores.

¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO " escribió Del Solar.

El querido presentador falleció el día de hoy a sus 49 años de edad, llevaba varios años peleando contra el cáncer.