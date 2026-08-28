Galilea Montijo responde a la polémica por Yanet García y aclara lo que realmente dijo

Galilea Montijo decidió pronunciarse sobre la controversia que surgió después de la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México, situación en la que la conductora quedó involucrada por unos comentarios que generaron reacciones entre el público.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la controversia?

Durante una entrevista con Marie Claire relacionada con el reality, Montijo fue contundente al señalar que en ningún momento mencionó a Yanet García ni se refirió de manera directa a alguno de los participantes que se encontraban en la placa.

La conductora explicó que sus palabras surgieron a partir de una pregunta sobre una noche particularmente intensa dentro de la competencia. Según detalló, cuando expresó que preferiría quedar en último lugar y no "como un mueble", nunca hizo referencia específica a Yanet ni mencionó por su nombre a Luis o a Ese Pérez, quienes también estaban nominados en ese momento.

Respaldo de Marie Claire a Galilea Montijo

Marie Claire respaldó la aclaración de Montijo y coincidió en que la conductora no había mencionado directamente a la regiomontana. También reconoció que la dinámica del programa puede resultar intensa y que el público conoce la naturaleza de este tipo de situaciones.

Ante la polémica, Galilea señaló que comprende las reacciones de los espectadores e incluso coincidió con quienes consideran desafortunada la expresión utilizada. La conductora reconoció que ser llamado "mueble" puede resultar desagradable, aunque remarcó que ese tipo de situaciones forman parte de las dinámicas que se viven dentro de la casa.

La naturaleza del juego en La Casa de los Famosos

Finalmente, Montijo sostuvo que La Casa de los Famosos México es un juego que despierta muchas emociones y pasiones. Aunque consideró que la polémica ya había quedado atrás, afirmó que quería aprovechar la conversación para dejar clara su postura y precisar que sus comentarios no estaban dirigidos específicamente contra Yanet García.