Gerard Piqué habla de su rompimiento con Shakira

Después de dos años de su separación de Shakira, Gerard Piqué abordó el tema sin mencionar el nombre de la colombiana.

En entrevista con CNN en Español, el exfutbolista aseguró que todo el mundo opinó del fin de su romance con la cantante, pero sólo se conoce una versión, la de Shakira, y no la de él.

La charla que sostuvo con Alejandra Oraa versó sobre la Kings League del español, pero casi al finalizar la presentadora tocó el tema de la vida personal de Gerard, en específico de la relación con Shakira.

"Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido", aseguró Piqué.

La intérprete y el exjugador del Barcelona hicieron oficial su rompimiento en junio del 2022, un mes después de que ella asistiera a Cannes con un outfit sexy, al que después la prensa llamaría “el vestido de la venganza”.

Posteriormente, se desató un boom mediático, donde se exponía a la tercera en discordia y la estrella pop lanzaría dedicados a su ex, como “Monotonía”, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “Acróstico” y “Copa Vacía”, además de “TQG”, junto a Karol G, y recientemente “Soltera”.

Dijo que ahora tiene una vida tranquila sin importarle lo que uno o muchos digan sobre él.

"Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense

que soy de una manera o de otra”, puntualizó.