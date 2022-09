´Gomita´ rompe en llanto tras presumir su recámara de casi 300 mil pesos

Durante los últimos días, Aracely Ordaz, mejor conocida como ´Gomita´ ha dado mucho de qué hablar luego de presumir en sus redes sociales, su costosa recámara nueva.

En un video publicado en su cuenta de YouTube, la conductora contó a sus fans que ya había terminado de pagar su casa, por lo que ahora se encontraba en el proceso de amueblarla.

Al borde del llanto y conmovida, platicando lo que le había costado tener lo que tiene ahora, ´Gomita´ reveló que había decidido comprar la "recámara de sus sueños" que sin duda dejó a todos sorprendidos por su costoso precio.

"Me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo porque ustedes saben qué he pesado situaciones muy feas, familiares. Me han preguntado por qué estoy en depresión, porque no me creen. Es muy difícil, muy difícil salir de esto y yo solita he sido mi impuso todos los días", agregó.

tanto, la conductora confesó que lo que la puso sentimental no fue la costosa compra de su recámara, sino más bien lo que significa poder hacerlo: "Lo que yo trabajé, todo el esfuerzo que yo hice para poder tenerla".

La lujosa recámara nueva de ´Gomita´ tiene un valor de casi 300 mil pesos. Es una recámara de marca Michael Amini, una mueblería de lujo donde compró todo el set de muebles para su pieza, la cual consta de la cama, un tocador, un joyero. Dos buros, así como varios sillones.