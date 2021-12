Graban a Kimberly amiga de 'Las perdidas' aceptando droga en fiesta

Ciudad de México.- La personalidad de internet Kimberly Irene, amiga de "Las perdidas", se encuentra en polémica tras ser captada aceptando droga de un hombre durante una fiesta.

Mediante un video publicado en la red social TikTok, la cuenta @perdidaspaolaywendy difunde el momento en que un hombre se acerca y le ofrece droga a Kimberly.

"¿Vas a querer cristal o no? ¿Sí o no?", pregunta el hombre del video.

A lo que Kimberly responde "Sí... Lo que tú me des yo me lo consumo", y después procede a tomarse una foto con él, quien después la invita al baño.

Si bien se desconoce si consumió o no la droga, el corto video ha sido reproducido millones de veces en TikTok y los comentarios critican las acciones del hombre pues hace poco Kimberly se recuperó de una operación que se complicó tras presuntamente mentir en su expediente y decir que no había consumido sustancias.

os comentarios señalaron; "Esos no son amigos Kim", "ese hombre no vale la pena sabiendo todo lo que a pasado y le ofrece eso (sic)", "La quisieron dejar mal por eso la grabaron, pero aún así dijo que sí".

Otros criticaron a la propia Kimberly por rodearse de ese tipo de personas, a pesar de lo que ha ocurrido con respecto a su salud.

"Que decepción", "ay no espero que salga de eso rápido", "No, ahí se vio la incomodidad de Kim no la defiendo y no me agrada pero lo que es, se vio q Kim no quería hacerle caso".