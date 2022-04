Grupo Firme lanza cover de Harry Styles

Durante las primeras horas del día de hoy, Grupo Firme de Eduin Caz, lanzo mediante la plataforma de Amazon Music, la canción de "Sabes a tequila" la cual es un cover de la canción "Watermelon Sugar" del cantante Harry Styles.

La inusual combinación llego después de que Grupo Firme se presento en Coachella 2022, junto al mismo Harry Styles, que llego de emergencia para suplantar a Rage Against The Machine, que no pudieron asistir.

El manager de Grupo Firme señalo que la banda busca que el británico se una a ellos en una producción musical.