Herencia de Carmen Salinas: Esto dejó de fortuna y ellos son los herederos

Tras estar poco más de un mes internada en el hospital debido a una hemorragia cerebral, la primera actriz Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre, conmocionando a todo el país, pues a lo largo de su trayectoria se ganó el cariño de todos los mexicanos y de las personas del medio con su carisma y talento por lo que participó en más de 20 telenovelas y decenas de películas entre las que se incluye una que realizó con el actor Denzel Washington.

La exdiputada federal ya tenía previsto que pasaría con su herencia en caso de que ella faltara, pues quiso evitar cualquier tipo de discusión entre su familia por los bienes que cosecho durante sus más de 60 años de carrera. Aquí te decimos qué es lo que pasará con la fortuna de Carmen Salinas.

¿Qué pasará con la herencia de Carmen Salinas?

Fue durante una entrevista con el programa Hoy donde la famosa diputada señaló como serían repartidos sus bienes entre toda su familia, por un lado el estudio será destinado para sus nietas e hijas de su difunto hijo Pedro Plascencia, quien murió por cáncer de pulmón en el año 1994, mientras que la casa pasará a manos de su hija María Eugenia.

"Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito, que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Ya está, este es el testamento" expresó la famosa para el matutino.

Carmelita, quien era muy cercana con los medios, pues incluso los invitaba a su casa a convivir con ella, en aquella ocasión también contó como fue que adquirió su casa, pues en alguna ocasión cuando se encontraba bailando con un hombre le dio un billete de lotería, el cual resultó ganador y obtuvo más de 300 mil pesos que le sirvieron para poder comprar la propiedad.

"Terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ´Ay, ya me pagó', y al agacharme a dar las gracias y me metí el seno lo que me había dado. Me meto al camerino lo sacó y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966 con el número 30,444. Que me sacó la lotería 350 mil pesos y con eso me compro esta casa", narra la también bailarina.