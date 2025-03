¡Escándalo! Hombre ligado a Cazzu destapa su verdad: "Me pidió que dejara a mi pareja"

La polémica en torno a la ruptura de Cazzu y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, y ahora un nuevo testimonio ha sacudido las redes sociales. Un hombre que ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante argentina rompió el silencio y reveló detalles impactantes sobre su relación con la ex de Nodal.

En una entrevista exclusiva, este personaje afirmó que Cazzu le pidió explícitamente que dejara a su pareja para estar con ella. "No fue algo casual, ella sabía lo que hacía. Me insistió en que lo mejor era terminar con mi relación porque ella también estaba en un proceso complicado", declaró el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.

Las declaraciones han causado revuelo en redes sociales, donde los seguidores de Nodal han reaccionado con indignación. Muchos aseguran que esto confirmaría las sospechas de infidelidad que surgieron desde el anuncio de la separación, mientras que los fans de Cazzu han salido en su defensa, argumentando que no hay pruebas contundentes de que esto haya ocurrido mientras aún estaba con el cantante mexicano.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido una declaración oficial al respecto. Sin embargo, este escándalo se suma a la ola de especulaciones que han surgido en las últimas semanas, en las que incluso se ha hablado de terceros involucrados y motivos ocultos detrás de la ruptura de la pareja.

Mientras tanto, Nodal ha dado señales de estar completamente enfocado en su carrera y su hija, dejando atrás la polémica. Por su parte, Cazzu continúa con sus proyectos musicales, aunque este escándalo podría afectar su imagen pública en los próximos meses.

La controversia sigue creciendo y solo el tiempo dirá si la cantante decide hablar y dar su versión de los hechos.