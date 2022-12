Intentan asaltar a Laura Bozo y le destrozan el carro

Acapulco.- La presentadora de televisión Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida como Laura Bozzo, informó a través de su cuenta de Twitter que la intentaron asaltar en Carretera Del Sol camino Acapulco.

De acuerdo con la peruana, los asaltantes colocan llantas para ocasionar un accidente y tiran piedras desde los puentes, además menciono que tras el intento de asalto, su carro quedó destrozado.

En otro tweet, la abogada comentó que tanto ella como su chófer Aarón se encuentran bien sin ninguna lesión y denunció que no había ningún elemento de seguridad resguardando o vigilando el lugar donde intentaron asaltarla.

Destacó que es la peor experiencia que ha vivido y que su chófer estaba en estado de pánico.

"Como puede ser posible que no haya seguridad ninguna en la autopista del sol antes había policía ahora nada es tierra de nadie estamos expuestos a la delincuencia pase por la peor experiencia gracias a Aarón no paramos pero ando en estado de pánico", señaló".

Además, dio a conocer que no fue la única afectada, pues dijo que eran varias víctimas y le recomendó sus seguidores que si pasan por la misma situación, que no se detengan, debido a que las llantas que ponen en el camino, son para que las personas se bajen del vehículo y los asaltantes tengan la oportunidad de robarlos.

"Gracias señor Jesús por librarme de ser asaltada no había ni un policía nadie que nos ayudara y fuimos varias las víctimas si les pasa algo así no paren ponen llantas en la pista causan accidentes para robar lo peor ya nadie cuida en la carretera", mencionó.

En su cuenta de Instagram, subió una fotografía de su primer tweet donde informaba que la intentaron asaltar y escribió en la publicación que quería denunciar el hecho debido a que fueron varios carros los que sufrieron lo mismo.

"Quiero denunciar no sólo lo que me pasó a mi fueron varios carros que sufrieron lo mismo ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes que uno pare y a la derecha habían camionetas para asaltar gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo fue una pesadilla pero alertó a mi público han suspendido la seguridad no hay policía y es tierra de nadie en estas fiestas tomen sus precauciones) aún ando aterrada pero bien bendiciones", escribió en su Bozzo en su publicación de Instagram.