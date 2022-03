Jennifer López y Ben Affleck se alejan, se rumora que terminaron

Anteriormente, Jennifer Lopez estuvo en España con motivo de su película "The Mother", pero por un brote inesperado de COVID-19, tuvo que volver a casa con urgencia hasta que todo el equipo se recuperara.

En aquel momento, hasta Ben Affleck fue a recibirla y reajustaron sus agendas para pasar tiempo juntos, mientras cada uno volvía a acoplarse a su trabajo, pero ahora han vuelto a distanciarse por motivos laborales.

Mientras Ben se enfrenta a comparaciones entre su interpretación de Batman, continúa muy activo en su carrera actoral.

Affleck no sólo ha recibido buenas críticas por su papel en "The Tender Bar" y pronto se verá el surgimiento de su amor apasionado con Ana de Armas en "Deep Water", sino que también se encuentra en post producción de "The Flash" y tiene 4 proyectos más en puerta.

Por ello, resultó muy conveniente para ambos que su relación sea un apoyo y no una imposición, así pueden dedicarse a hacer lo que les apasiona sin sentirse atados a permanecer juntos en cada momento.

J Lo se encuentra de vuelta en España, completamente fuera de peligro y dispuesta a continuar con el rodaje de "The Mother" en Tenerife; desde ahí se harán algunas adaptaciones al ambiente para que paresca que la trama se desarrolla en La Habana.