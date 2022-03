Jim Carrey critica a Will Smith en los Oscar: "Me dio asco"

Como no podría ser de otra manera, no están faltando las reacciones de varios famosos luego de que Will Smith fuera noticia mundial por haber agredido en vivo a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

A estas alturas, ya se conoce que la estrella de "King Richard" abofeteó a Rock después de que este hiciera una broma sobre Jada Pinkett y Jim Carrey en concreto no tuvo reparo alguno a la hora de criticar a Smith ni a la reacción del público durante la gala.

Carrey promocionaba su nueva película ´Sonic the Hedgehog 2´ durante una entrevista con Gayle King para ´CBS Mornings´ y fue ahí donde intervino sobre el tema diciendo que habría tomado medidas inmediatas si Will lo hubiera golpeado.

"Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por $200 millones porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente", sentenció Carrey antes de compartir su decepción de que en el momento en que a Smith le fue otorgado el Oscar como Mejor Actor Principal, el público lo ovacionó.

"Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood no tiene carácter, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos el club de genial"

Jim Carrey

Por último, Jim destacó que lo vivido "no fue un buen momento" para Will y que también apagó al resto de los ganadores y nominados.

"Muchas personas trabajaron muy duro para llegar a ese lugar. Y para tener su momento en el sol, para obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas que tienes que hacer", agregó.

Chris Rock, por ahora, no presentará cargos, según anunció la policía el mismo día del altercado, sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó oficialmente las acciones de Smith al día siguiente y dijo que iniciaría una investigación formal para estudiar futuras "acciones" y "consecuencias" al respecto.

Los castigos que podrían imponerse a Will Smith van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó por su papel protagonista en "King Richard".