Johnny Depp reaparece en concierto tras juicio con Amber Heard

Los Angeles.- El actor Johnny Depp sorprendió al aparecer en el concierto de su amigo Jeff Beck, con quien ha colaborado en varios proyectos musicales, mientras espera la deliberación del jurado en el juicio que enfrenta contra su ex esposa Amber Heard por difamación debido a un artículo publicado donde ella exhibía maltrato.

Luego de que el pasado viernes se presentaron los argumentos finales en el tribunal de Fairfax, Virginia, para determinar al inocente o culpable de ambos actores, decisión que se espera para este 31 de mayo, el artista decidió aprovechar el breve receso para retomar la música.

Depp viajó a Sheffield, Inglaterra, para subir al escenario como uno de los invitados de la noche en la presentación de Beck, y deleitar a los asistentes con su interpretación de "Isolation", una versión de la canción de John Lennon que lanzó en 2020 junto a Jeff Beck.

La mancuerna conformada por el guitarrista de 77 años y el actor de 58, también brindaron sus versiones de "What's Going On", de Marvin Gaye, y "Little Wing", de Jimi Hendrix.

Hasta el momento se desconoce si Johnny regresará a los escenarios con su grupo "The Hollywood Vampires", que está integrado por Alice Cooper, músico de heavy metal y Joe Perry, guitarrista de Aerosmith.

Por ahora los fanáticos del intérprete celebraron su regreso a los escenarios pese a las acusaciones de abuso que él mismo ha negado en numerosas ocasiones y lo llevó a volver al estrado en un intento por limpiar su imagen.