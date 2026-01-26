Kanye West pide disculpas por comentarios antisemitas antes de su concierto en México

Kanye West se disculpa por comentarios antisemitas previo a su primer concierto en México

Kanye West publica una disculpa tras los comentarios antisemitas que realizó previo al primer concierto que ofrecerá en México los próximos 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros.

En dicha carta publicada en The Wall Street Journal, Kanye West asegura que sufrió un episodio maníaco debido a su trastorno bipolar que duró cuatro meses durante 2025.

"Tener trastorno bipolar es un estado notable de enfermedad mental constante. Cuando entras en un episodio maníaco, te sientes enfermo. Cuando no estás en un episodio, eres completamente 'normal'. Y es entonces cuando los estragos de la enfermedad golpean con más fuerza. Al tocar fondo hace unos meses, mi esposa me animó a buscar ayuda."

Kanye West se disculpa por los comentarios antisemitas que realizó

De acuerdo a una carta publicada en Wall Street Journal, Kanye West también conocido como Ye, se disculpa por los comentarios antisemitas que hizo en meses pasados. "Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y me comprometo a rendir cuentas, recibir tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, esto no justifica lo que hice... No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío... A la comunidad negra, que me sostuvo en todos los altibajos y en los momentos más oscuros. La comunidad negra es, sin duda, la base de quien soy. Lamento mucho haberte dejado. Nos amo."

Kanye West

En dicha carta, Kanye West explica que vivió un episodio maníaco de cuatro meses en 2025 debido a su trastorno bipolar; de igual manera menciona que ha encontrado consuelo en foros de Reddit, por lo que se compromete a realizar cambios mediante medicación y terapia, sin excusar sus acciones.

No obstante, pese a la disculpa de Ye, las respuestas en redes sociales se han mantenido escépticas y sarcásticas, e incluso hay quien predice que habrá una recaída en donde volverá a dar declaraciones antisemitas.