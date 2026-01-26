La Unión Europea abrió una investigación contra Elon Musk y su red social X por la difusión de imágenes sexualizadas no consensuadas generadas por la inteligencia artificial Grok.

Detalles de la investigación de la UE

El caso, revelado por The New York Times, apunta a posibles violaciones de la Ley de Servicios Digitales y podría derivar en multas de hasta el 6% de los ingresos globales de la plataforma.

De acuerdo con The New York Times, reveló que una investigación de la Unión Europea (UE) está en proceso contra Elon Musk y su red social de X, antes conocida como Twitter por la difusión de imágenes sexualizadas generadas por la IA Grok. Esto también incluye varios deepfakes no consensuados de mujeres y niños, lo cual ha violado potencialmente la Ley de Servicios Digitales (DSA) de Europa.

Reacciones de la red social X ante la polémica

Este problema con la generación de imágenes sexualizadas hechas por Grok, propiedad de Musk, surgió a finales de diciembre de 2025, cuando la IA creó y publicó millones de imágenes explícitas en respuesta a prompts simples. Esto llevó a que la red social X a implementara límites como restringir la generación de imágenes a usuarios premium y prohibir imágenes de personas reales en ropa reveladora.

Implicaciones legales para Elon Musk y Grok

No obstante, la UE enfatiza que la investigación contra Elon Musk y Grok, busca garantizar el cumplimiento de la ley contra contenidos ilegales como abuso infantil o violencia de género con posibles multas de hasta el 6% de los ingresos globales de X. Sin embargo, en medio de la polémica y la investigación que se llevará a cabo por Europa, no ha habido declaraciones directas de Elon Musk sobre este tema tras la generación de imágenes sexualizadas explícitas; aunque la compañía reafirmó su compromiso con la seguridad sin involucrar directamente al empresario.