Fallece Gabriel Garzón, emblemática voz de Topo Gigio en México

El actor de doblaje y titiritero Gabriel Garzón, ampliamente reconocido por dar voz al personaje infantil Topo Gigio, falleció a los 57 años. La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su pesar por la pérdida de quien consideró un amigo cercano y un gran artista.

En su mensaje, Falcón dedicó palabras de despedida y reconocimiento a Garzón, resaltando su trayectoria y deseándole descanso en paz. Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial la causa del fallecimiento.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y desarrolló una carrera multifacética dentro del medio artístico. Se desempeñó como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor, productor y titiritero. Su trabajo más recordado fue el de Topo Gigio, personaje al que dio voz desde 1994 y que formó parte de la televisión infantil mexicana durante décadas, incluso apareciendo en transmisiones relacionadas con el Mundial de 2006.

De acuerdo con lo que el propio Garzón relató en una entrevista para Canal Once, llegó a interpretar al famoso ratón italiano luego de que el productor Javier Toledo le ofreciera el papel, debido a que Peppino Mazzullo, voz original del personaje, decidió no continuar tras su experiencia durante el sismo de 1985 en México.

Su carrera comenzó en el programa Una sonrisa con Cepillín y posteriormente participó en espacios como La casa de la risa y El espacio del tío Gamboín. También colaboró con la productora Silvia Roche, creadora de Burbujas y otros programas dirigidos al público infantil.

En cuanto a su estado de salud, en diciembre de 2025 se difundió en redes sociales un llamado para conseguir donadores de sangre para Garzón, aunque en ese momento no se especificó la causa médica. Años antes, el propio actor había compartido que en 2016 sufrió un accidente laboral cuando una máquina xerográfica cayó sobre su pierna, lo que derivó en múltiples cirugías y, finalmente, en la amputación de la extremidad.

Para enfrentar los gastos derivados de su condición, impulsó un proyecto de comedia titulado El Pata... tón. En 2019, logró obtener una prótesis, la cual fue financiada por Jorge Falcón, quien se mantuvo cercano a él durante ese proceso.