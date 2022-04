Karla Panini anunció venta de playeras "Te odiamos Panini"

Karla Panini es una de las celebridades más odiadas por el público, después de que se involucrara en una relación con Américo Garza mientras estaba casado con Karla Luna, por lo cual ha sido blanco de memes y críticas.

Ahora la comediante le saca jugo al "hate" y disfruta el odio que muchos cibernautas le tienen y hasta lo presume con una playera.

Así mismo a través de su cuenta de Instagram, Karla publicó dos fotos en las que aparece junto a su esposo Américo Garza luciendo un par de playeras negras con el estampado de un corazón y una leyenda "te odiamos Panini"

demás, en el post se dio a conocer que las playeras se venden: "Que me odien con ese amor, me encanta. Mi precioso y yo ¿Quién quiere una playera? ¿Quién dijo yo? ¡Hagan sus pedidos!", escribió la ex Lavandera.

Hasta el momento, Karla Panini no ha dado más detalles de cómo conseguir la playera ni qué precio tendrán, pero en los comentarios de la publicación varios comentaron que desean adquirir la prenda mientras que otros la criticaron.